Cà Mau: Từ 1.10, cách ly y tế người bệnh, người nuôi bệnh sau xuất viện

Theo đó, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch đối với người bệnh và người nuôi bệnh, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Cà Mau, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau phối hợp với các huyện, thành phố triển khai cách ly y tế tại nhà 7 ngày đối với tất cả bệnh nhân, người nuôi bệnh khi xuất viện về nơi cư trú. Trong thời gian cách ly, người cách ly tự test nhanh 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày. Việc cách ly này bắt đầu thực hiện từ ngày 1.10 đến khi có thông báo mới

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo chấn chỉnh ngay công tác cách ly điều trị tại các bệnh viện ; khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lực lượng kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu cách ly điều trị của các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các trường hợp không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch hoặc chống đối thì thực hiện ngay các biện pháp cưỡng chế thi hành, xét thấy cần thiết thì củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm theo đúng quy định.