Cả ngày 8.7 ghi nhận 1.314 Covid-19, TP.HCM 915 ca

Trong ngày hôm nay, 8.7, Việt Nam ghi nhận 1.314 ca mắc mới.

Trong đó, 7 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Khánh Hòa 3 ca; 2 tỉnh Kiên Giang và Tây Ninh mỗi nơi có 2 ca.

1.307 ca mắc do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TP.HCM 915 ca, Bình Dương 135 ca, Đồng Tháp 108 ca, Khánh Hòa 28 ca, Phú Yên 24 ca, Vĩnh Long 17 ca, Quảng Ngãi 14 ca, 2 tỉnh: An Giang và Cà Mau mỗi tỉnh có 11 ca, Bắc Giang 9 ca, Bắc Ninh 8 ca, Hà Nội 5 ca, 3 tỉnh: Lâm Đồng, Gia Lai và Bình Phước mỗi tỉnh có 3 ca, 3 tỉnh: Bạc Liêu, Trà Vinh và Hưng Yên mỗi tỉnh có 2 ca, 7 tỉnh: Nghệ An, Bình Định, Tây Ninh , Hậu Giang, Kiên Giang, Bình Thuận và Bến Tre mỗi tỉnh có 1 ca.