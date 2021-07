TP.HCM siết chặt biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19 trong các bệnh viện

Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện nay, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP.HCM đã vượt qua con số 4.000 trường hợp và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Do tính chất lây lan rất nhanh của vi rút SARS-CoV-2 mang chủng Delta trong đợt bùng phát này, hiện đã có 55/130 bệnh viện trên địa bàn thành phố đã có trường hợp đến khám bệnh, chữa bệnh và bị phát hiện dương tính Covid-19.

Hậu quả là đã có những bệnh viện phải phong tỏa vì Covid-19 như Bệnh viện quận Tân Phú, Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới; mới đây nhất là trường hợp của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện đa khoa Sài Gòn.

Trước tình hình này, Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện tiếp tục triển khai các giải pháp theo tiêu chí bệnh viện an toàn của Bộ Y tế , các hướng dẫn cụ thể của Sở Y tế đã ban hành. Đồng thời, phải siết chặt hơn nữa các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong bệnh viện.

Đối với khoa cấp cứu, các bệnh viện tiếp tục thực hiện nghiêm buồng cấp cứu sàng lọc, theo đó tất cả người bệnh khi đến cấp cứu tại bệnh viện đều phải qua buồng cấp cứu vàng lọc, làm xét nghiệm RT-PCR tầm soát trước khi chuyển lên các khoa nội trú. Bố trí các buồng cách ly tạm chờ kết quả RT-PCR trước khi chuyển vào các khoa nội trú.

Thực hiện xét nghiệm tầm soát đối với tất cả trường hợp có chỉ định nhập viện, nếu có thực hiện test nhanh Covid-19 vẫn phải làm xét nghiệm RT-PCR, trong thời gian chờ kết quả RT-PCR phải bố trí người bệnh trong buồng cách ly tạm.

Đối với người nhà nuôi bệnh, phải làm xét nghiệm RT-PCR trước khi tham gia chăm sóc người bệnh, không dựa vào kết quả test nhanh âm tính Covid-19.

Trường hợp người bệnh dương tính với SARS-CoV-2, cần can thiệp chuyên khoa, nếu không trong tình trạng cấp cứu, liên hệ chuyển đến Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương (là được phân công chuyên tiếp nhận các trường hợp dương tính có bệnh lý nền hoặc bệnh lý đi kèm). Nếu bệnh nhân trong tình trạng cấp cứu cần phải can thiệp ngay, bệnh viện phải sẵn sàng khu cách ly có phòng mổ hoặc phòng sinh, phòng hồi sức sau mổ, hậu sản và hội chẩn bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn trước can thiệp.