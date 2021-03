Cả nước đã có hơn 20.000 người được tiêm vắc xin Covid-19

Theo Bộ Y tế, trong số 2.560 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay, 1.597 ca mắc do lây nhiễm trong nước; 2.158 ca đã được điều trị khỏi. 36.923 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly y tế , theo dõi sức khỏe , phòng dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Chương trình Tiêm chủng Mở rộng (TCMR) quốc gia, thêm 4.260 người đã được tiêm chủng vắc xin Covid-19 trong ngày 16.3.

Bộ Y tế khuyến cáo, nếu người được tiêm xuất hiện dấu hiệu mẩn ngứa lan rộng, mạch nhanh, huyết áp tăng cao hoặc tụt, tức ngực khó thở, chân tay lạnh… hoặc có diễn biến nặng lên thì cần đến ngay bệnh viện để được xử trí kịp thời.

Chương trình TCMR đã tổ chức kiểm tra giám sát an toàn tiêm chủng trong triển khai tiêm vắc xin Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố cho thấy, công tác an toàn tiêm chủng và tư vấn trước tiêm vắc xin Covid-19 được tất cả các địa phương thực hiện đầy đủ. Người đến tiêm được thông báo số điện thoại của các cơ sở y tế trong trường hợp khẩn cấp để được hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đảm bảo an toàn tiêm chủng , các điểm tiêm còn bố trí các phòng theo quy tắc một chiều, giãn cách giữa các bàn, các phòng để phòng chống lây nhiễm.