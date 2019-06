Các quận than phí đỗ xe ô tô để lại không đủ kinh phí hoạt động

Theo công văn, trước đó Sở GTVT xây dựng phương án chi trả các khoản chi phí cho hoạt động thu phí sử dụng tạm thời lòng lề đường theo Nghị quyết số 01 của HĐND TP.HCM, trong đó thống nhất tỉ lệ để lại 100% để chi trả cho hoạt động thu phí. Tuy nhiên Sở Tài chính đề nghị lập dự toán chi tiết cho phần thu để lại cho các quận.

Các quận không thống nhất với phương án của Sở Tài chính

Để giải quyết ý kiến của Sở Tài chính, Sở GTVT đã làm việc với các quận: 1, 5, 10 để thống nhất phương án chi trả. Tại cuộc làm việc này, các quận không thống nhất với phương án của Sở Tài chính về việc lập dự toán chi tiết mà đề nghị số phí thu được để lại cho các quận tự cân đối.

Các quận đưa ra lý do số phí để lại không đủ để chi trả cho hoạt động thu phí do số phí mỗi quận thu khác nhau phụ thuộc vào trách nhiệm của lực lượng thu phí từng quận; quận tích cực thu phí cao, quận chưa tích cực. Do đó nếu lập dự toán chi tiết mà thu không vượt số thu được để lại theo yêu cầu của Sở Tài chính thì dự toán các khoản chi khác sẽ không đúng quy định. Do đó các quận đề nghị để lại số phí thu để cân đối thêm các nguồn thu khác đảm bảo chi trả cho lực lượng thu phí trực tiếp theo quy định.

Từ những cơ sở trên Sở GTVT đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận phương án chi trả từ ngày 1.8.2018 đến 31.12.2018 là để lại 100% số phí thu được chi trả cho: chi phí sử dụng kết nối đầu số 1008 (trả cho Cục Viễn thông); 10% chi phí trả cho nhà mạng; số còn lại để cho các quận.

Trước đó, Sở GTVT cho biết từ ngày 1.8.2018 sẽ tổ chức thu phí đậu ô tô ở 22 - 24 tuyến đường ở TP.HCM. Cụ thể, trên địa bàn Q.1 có 13 tuyến đường; Q.5 có 4 đến 5 tuyến đường và tại Q.10 có 5 đến 6 tuyến đường.

Người đỗ xe có thể thanh toán phí sử dụng tạm thời lòng đường bằng việc cài đặt ứng dụng My Parking trên điện thoại đầu số 1008 theo mức phí tối thiểu 20.000 đồng/xe/giờ tại khu vực Q.10 và 25.000 đồng/xe/giờ tại khu vực Q.1, Q.5...

Theo số liệu từ Sở GTVT, từ ngày 1.8.2018 đến 31.12.2018, số phí đỗ xe ô tô của 3 quận (1, 5 và 10) thu được hơn 664 triệu đồng, trong đó Q.1 thu được hơn 328 triệu đồng, Q.5 thu hơn 284 triệu đồng, Q.10 thu gần 52 triệu đồng.