Các tỉnh Trung bộ sẵn sàng ứng phó với mưa lũ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia , do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 16.10, các tỉnh Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong đó, nhiều khu vực có lượng mưa lớn như tại TP.Vinh (Nghệ An) có mưa lên tới 476 mm, Trà My (Quảng Nam) 90 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 42 mm. Tỉnh Bình Định nhiều nơi cũng có mưa lớn , trong đó Hoài Nhơn có mưa 52 mm, An Nhơn 84 mm, Quy Nhơn 53 mm...