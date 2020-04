Cách chức 3 trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 22.4, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết cách chức Trưởng phòng CSGT Đồng Nai đối với thượng tá Đặng Thế Trung , 52 tuổi.

Trước đó, thượng tá Trung đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ðồng Nai cách hết chức vụ trong Đảng, vì phải chịu trách nhiệm về một số vi phạm trong lĩnh vực được phân công liên quan đến xử lý sai quy trình một số vụ án; quản lý vũ khí quân dụng tại đơn vị; bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính... trong thời gian giữ chức vụ.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ðồng Nai, những vi phạm này rất nghiêm trọng , ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, ngành công an. Trước khi làm Trưởng phòng CSGT Công tỉnh Đồng Nai, ông Trung từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng trạm CSGT QL51, Trưởng trạm CSGT Dầu Giây, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận ngày 22.4 Công an tỉnh Đồng Nai còn công bố thêm 2 quyết định của Bộ Công an về việc cách chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đối với thượng tá Bùi Thanh Sơn và Trưởng phòng An ninh điều tra đối với thượng tá Hoàng Liên Sơn. Cả 2 người này trước đó cũng đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cách hết các chức vụ trong Đảng vì những vi phạm trong công tác.

Riêng đối với trung tá Trần Trọng Thủy, Phó trưởng phòng CSGT Đồng Nai, vừa qua cũng đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cách hết chức vụ trong Đảng. Tuy nhiên, ông Thủy có đơn kiến nghị và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đang xem xét nên Công an tỉnh Đồng Nai chưa đưa ra hình thức kỷ luật về mặt chính quyền.