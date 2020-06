Cách chức chánh thanh tra Bộ TT-TT liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Theo quyết định ban hành hôm nay, 4.6, của Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng, ông Đặng Anh Tuấn, Chánh thanh tra Bộ TT-TT bị kỷ luật với hình thức cách chức do vi phạm pháp luật, đã bị Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ kết án.

Ông Đặng Anh Tuấn bị Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ kết án do liên quan đường dây tổ chức đánh bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số địa phương. Ngày 13.3, Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên bị cáo Đặng Anh Tuấn 34 tháng cải tạo không giam giữ và cấm đảm nhiệm chức vụ 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Trước đó, tháng 4.2019 Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Anh Tuấn (50 tuổi, trú tại Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 - bộ luật Hình sự năm 2015.