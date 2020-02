Cách ly 9 cán bộ công an, theo dõi Covid-19 do tiếp xúc du khách Hàn Quốc

Sáng ngày 28.2, trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Phùng Cao Cường, Phó trưởng khoa ngoại chấn thương - bỏng, Bệnh viện 199 - Bộ Công an cho biết, trong tối 27.2, Bệnh viện 199 - Bộ Công an đã tiếp nhận, theo dõi cách ly đối với 9 cán bộ công an P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, vì đã có lịch sử tiếp xúc với du khách Hàn Quốc trong lúc làm nhiệm vụ.

9 cán bộ công an P.Nại Hiên Đông, TP.Đà Nẵng vào viện cách ly trong đêm 27.2, trong đó có 1 nữ Phó trưởng công an phường

Khi cán bộ công an phường này làm việc với du khách Hàn Quốc xong đã về ăn cơm cùng đồng nghiệp. Đến tối ngày 27.2, 9 cán bộ công an nói trên, đều được cách ly tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an để theo dõi Covid-19 do tiếp xúc với du khách đến từ tâm dịch Deagu (Hàn Quốc). Theo bác sĩ Cường, tình trạng sức khỏe của 9 cán bộ chiến sĩ công an phường hiện bình thường.