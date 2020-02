Côn đồ liên tiếp quậy nhà dân, Công an Đà Nẵng chỉ đạo khởi tố, nghiêm trị

Sáng 28.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án Hủy hoại tài sản, tiếp tục truy xét băng côn đồ cả chục tên vác đao kiếm ngang nhiên xông vào đập phá nhà một "sếp" bất động sản.

Như Thanh Niên đã thông tin , tối 26.2, ông N.Đ.T (32 tuổi, ngụ đường Bà Huyện Thanh Quan), Chủ tịch HĐQT một công ty bất động sản, cùng gia đình đang ăn cơm tối thì nghe tiếng động mở cửa cổng.

Do cổng không khóa, ông T. nói anh N.Q.H (25 tuổi) ra xem. Theo hình ảnh từ camera, băng côn đồ vừa thấy anh H. mở cửa phòng khách liền vác đao kiếm xông vào.

Trong lúc cố gắng giữ cửa phòng khách, anh N.Q.H bị băng côn đồ chém vỡ cửa gương, làm anh bị thương tích Ảnh: Văn Tiến

Anh H. lập tức đóng cửa, trong lúc giữ chặt cửa và chốt khóa cố gắng giữ cửa liền bị 3 tên côn đồ đạp cửa, chém đao kiếm làm vỡ cửa kính khiến anh H. ngã ra phía sau, đạp vào mảnh gương thủng bàn chân.

Phá cửa chính bất thành, băng côn đồ vòng ra sân sau tiếp tục phá cửa. Hậu quả, ngoài các cửa chính, các cửa sổ phụ, khung cửa vỡ hết cửa kính, khung sắt bảo vệ biến dạng. Không thể xông vào nhà trong, số còn lại tạo một trận “mưa đá”, gây hư hỏng tủ, kệ trong nhà.

Trước khi rút đi, băng côn đồ còn đập phá ô tô đậu trong sân gây vỡ kính chắn gió, móp méo ca pô xe...

Cửa sổ bị ném đá, gạch đá làm hư hỏng các kệ, tủ trong nhà Ảnh: Văn Tiến

Nhận tin báo, Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng phân công một Phó giám đốc trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP, Công an Q.Ngũ Hành Sơn đến hiện trường điều tra vụ việc, lấy lời khai, trích xuất camera để điều tra, làm rõ.

Xác định vụ việc hết sức manh động, phức tạp, Phó giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Công an Q.Ngũ Hành Sơn áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét, xử lý nghiêm băng côn đồ.

Nhà dân đường An Thượng 6 gần đó cũng bị tạt huyết pha mắm tôm lúc rạng sáng cách đó nửa tháng Ảnh: Văn Tiến

Đây là vụ côn đồ quậy nhà dân thứ 2 liên tiếp chỉ trong nửa tháng qua ngay địa bàn P.Mỹ An. Trước đó, rạng sáng 11.2, cách vụ nhà "sếp" bất động sản bị đập phá không xa, côn đồ cũng tạt huyết pha mắm tôm vào nhà dân đường An Thượng 6. (Thanh Niên đã thông tin