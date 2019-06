Cán bộ trường Công đoàn Tiền Giang lén 'mượn' giấy tờ của đồng nghiệp đi vay nợ

Ngày 25.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết vừa ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tuấn Thanh (31 tuổi, ngụ ấp Bình Tạo A, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thanh là cán bộ văn thư Trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang. tin liên quan Khởi tố vụ làm giả giấy tờ chiếm đoạt tiền trợ cấp BHXH

Theo kết quả điều tra, vào tháng 3.2018, Thanh không được các ngân hàng chấp nhận cho vay vốn vì có nợ xấu, nên Thanh nảy sinh ý định làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng bằng tên người khác.

Để thực hiện, Nguyễn Tuấn Thanh lừa mượn Chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe, đồng thời làm giả nhiều chữ ký lãnh đạo (cắt dán chữ ký), con dấu cơ quan trong các giấy xác nhận công tác cùng quyết định nâng lương của đồng nghiệp là anh Phan Hoàng Huân (31 tuổi, ngụ H.Chợ Gạo). Hồ sơ giả mang tên Phan Hoàng Huân được Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank Tiền Giang chấp nhận cho vay vốn, và Thanh đã rút thành công 85 triệu đồng từ tài khoản được VPBank Tiền Giang cho vay.

Tháng 11.2018, anh Huân tá hỏa khi nhận công văn đề nghị trả nợ gốc, lãi từ Ngân hàng VPBank; và ngay lập tức anh Huân trình báo Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định có sự hiểu lầm. Đồng thời, anh Huân cũng báo đã bị mất giấy Chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe trước đó. Anh Huân nhìn chữ viết trong hợp đồng vay vốn tín dụng giống chữ viết của anh Thanh nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho vào cuộc, và không lâu sau đó Nguyễn Tuấn Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi làm giả hồ sơ để vay nợ của mình