Cán bộ tư pháp ở Thái Bình bị đánh: Bị can là vợ nguyên chủ tịch phường bị tố cáo

Tối 27.6, trao đổi với Thanh Niên, anh Vũ Văn Pho (31 tuổi, cán bộ tư pháp P.Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết: "Sau khi xem tin tức , tôi nhận ra chị Hoàng Thị Ánh Nguyệt, một trong 5 người bị công an khởi tố là vợ ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND P.Lê Hồng Phong. Ông Hậu là người bị tôi tố cáo là có sai phạm nhưng vẫn tái đắc cử Ban chấp hành Đảng bộ P.Lê Hồng Phong".

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Đảng ủy P.Lê Hồng Phong cũng xác nhận thông tin trên.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 27.6, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, ngày 18.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình nhận được tin báo anh Vũ Văn Pho (31 tuổi, cán bộ tư pháp P.Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình) bị đánh ngất tại trước cửa số nhà 246, đường Lý Thường Kiệt, thuộc tổ 7, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Ngày 26.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích, đồng thời khởi tố bị can, cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, trú tại số nhà 272, khu đô thị Kỳ Bá, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình), Trần Như Tiến (21 tuổi, trú tại số nhà 40/14/144, đường Trần Đăng Ninh, P.Trần Đăng Ninh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), Vũ Duy Tùng (31 tuổi, trú tại số nhà 8D Nam ô 17, P.Hạ Long, TP.Nam Định) và Nguyễn Quang Bình (37 tuổi, trú tại số nhà 6/3, khu quân nhân, P.Cửa Bắc, TP.Nam Định) về tội cố ý gây thương tích