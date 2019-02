Cận cảnh C-17 mang theo 'siêu trực thăng' Marine One vừa hạ cánh xuống Nội Bài

Lúc 13 giờ chiều nay, 20.2, Boeing C-17 đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Quan sát của phóng viên Báo Thanh Niên tại hiện trường cho thấy nhiều cơ quan báo chí cũng đã cử phóng viên đến hiện trường để chờ chiếc máy bay này hạ cánh.

Trong số những chuyên cơ chở tổng thống Mỹ, Marine One được đánh giá là chiếc trực thăng siêu an toàn giúp Tổng thống Mỹ di chuyển trong cự ly gần hơn so với Air Force One và xa hơn The Beast (Cadillac One) hoặc trong trường hợp không thuận lợi để chiếc limo Cadillac di chuyển.

Nó có khả năng chở 14 người, có nhà bếp, phòng tắm riêng với 24 chiếc được sản xuất. Hàng loạt tính năng an toàn cũng được tích hợp như hệ thống chống tên lửa tầm nhìn, tên lửa hồng ngoại, tên lửa radar.

Có tới 3 - 5 chiếc Marine One được cất cánh mỗi lần bay và liên tục thay đổi vị trí nhằm đánh lạc hướng những kẻ có ý đồ tấn công.

Ảnh Độc Lập Đây là chiếc C-17 thứ 2 được PV Thanh Niên ghi nhận tại Nội Bài, sau chiếc C-17 hạ cánh vào chiều 15.2

Ngoài Marine One, Tổng thống Mỹ còn sử dụng một vài phiên bản khác như chiếc VH-60N WhiteHawk nâng cấp từ Sikorsky UH-60 trang bị những công nghệ an toàn không thua kém Marine One.

Khi tổng thống công du nước ngoài, Marine One thường được vận chuyển trước đến nước chủ nhà bằng máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster.