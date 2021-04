Cần làm gì nếu mất giấy xác nhận chuyển đổi CMND sang CCCD?

Hiện nay, nhu cầu cần xác nhận lại thông tin trên các hồ sơ, giấy tờ đã sử dụng số Chứng minh nhân dân (CMND) cũ trước đó cho các giao dịch mới phát sinh mà nhiều người cần Giấy xác nhận (GXN) từ CMND 9 số sang Căn cước công dân (CCCD)12 số, ngày 12.4, thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP.HCM, cho biết đơn vị làm giấy xác nhận là đơn vị tiếp nhận hồ sơ làm CCCD (PC06 - PV), khi trả CCCD người dân sẽ có giấy xác nhận kèm theo.

Một cán bộ PC06 cho biết thêm: "Nếu người dân đổi từ CMND qua CCCD thì không cần phải làm đơn gì mà khi nhận CCCD người dân sẽ được nhận luôn GXN của CMND và CCCD là một số. Tuy nhiên nếu người dân mất giấy xác nhận này thì người dân phải làm đơn xin xác nhận tại PC06 nơi mình thường trú".

Khi người dân đổi CMND 9 số sang CCCD , thường được ngành Công an cấp thêm GXN. Nếu công dân đánh mất GXN này, sẽ tốn không ít thời gian cho thủ tục cấp lại, theo quy định của Bộ Công an là 7 ngày làm việc, không có lệ phí gì. Nếu mất hoặc chưa có GXN thì liên hệ với PC06 nơi mình đã làm CCCD để được cấp.

Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang khuyến cáo người dân, sau khi được cấp CCCD người dân nên làm điều chỉnh thông tin ở ngân hàng để thuận tiện giao dịch về sau.

Thượng tá Trang nhấn mạnh: " Bộ Công an đang cùng các bộ, ngành khác tiến tới chia sẻ dữ liệu quốc gia dân cư mà Bộ Công an đã xây dựng, trong công tác quản lý nhà nước. Trong thời gian tới, khi hoàn chỉnh việc chia sẻ dữ liệu cho các sở, ngành, hy vọng sẽ không cần giấy xác nhận nữa. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP.HCM dự kiến sẽ làm thông báo đến các sở ngành, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn TP, đối với CCCD gắn chip, có thể sử dụng thiết bị quét QRC (CCCD gắn chip có thêm QR code - QRC) mà không cần yêu cầu công dân xuất trình GXN và tiến tới xóa bỏ GXN sau khi đã kết nối, chia sẻ dữ liệu trong công tác quản lý nhà nước".