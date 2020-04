Cần làm rõ những bất thường tại Tổng công ty địa ốc Sài Gòn

Đặc biệt, nhờ sở hữu quy mô diện tích nhà đất “khủng”, Resco còn là chủ đầu tư, tham gia đầu tư nhiều công trình cao ốc văn phòng, khu dân cư thương mại có vị trí đắc địa trên địa bàn TP.HCM.

Một phần cũng nhờ những “đặc quyền” đó, Resco từng có bước tăng trưởng trong quá trình hoạt động. Cụ thể, từ số vốn ban đầu hơn 300 tỉ đồng với 17 đơn vị thành viên, đến nay theo báo cáo của Resco, vốn của tổng công ty đã lên đến hơn 4.000 tỉ đồng.

Doanh thu giai đoạn 2011 - 2015 của Resco đạt 27.968 tỉ đồng (118% so với kế hoạch); lợi nhuận trước thuế đạt 3.487 tỉ đồng (101% kế hoạch); nộp ngân sách 1.927 tỉ đồng (98,8% kế hoạch). Trong giai đoạn 2015 - 2020, Resco cũng đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu: tổng doanh thu đạt 39.558 tỉ đồng, lợi nhuận 5.705 tỉ đồng, nộp ngân sách 3.140 tỉ đồng… Bộ máy lãnh đạo của Resco hiện nay đứng đầu là ông Nguyễn Phước Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, cũng là người đại diện pháp luật của tổng công ty.

Về hoạt động đầu tư - kinh doanh, trong khi chi phí quản lý thực hiện trong 2 năm đều vượt so với kế hoạch được UBND TP.HCM giao; năm 2017 tăng 141,34%, năm 2018 tăng tiếp 158,42% so với chi phí kế hoạch, thì hiệu quả doanh thu hoạt động kinh doanh chỉ hơn 76% (năm 2017) và năm 2018 lại tiếp tục giảm xuống chỉ còn hơn 72% so với kế hoạch năm. Trong khi đó, Quỹ đầu tư phát triển của Resco còn dư đến hơn 545 tỉ đồng...