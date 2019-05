Cần nói cho dân biết đằng sau Nhật Cường có lợi ích nhóm hay không

Ngày 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03 - Bộ Công an) khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tạ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường); đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, và 8 đồng phạm về tội buôn lậu quy định tại khoản 4, điều 188 bộ luật Hình sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 221 bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, thời điểm tống đạt quyết định khởi tố bị can, Bùi Quang Huy không có mặt tại nơi cư trú. Ngày 19.5, C03 cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy. Tại Hà Nội, Công ty Nhật Cường được biết đến là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ ĐTDĐ và thiết bị công nghệ. Theo tài liệu phóng viên Thanh Niên thu thập được, Bùi Quang Huy cũng là người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường software), một phân nhánh của Công ty Nhật Cường. Dù là một công ty có tuổi đời còn non trẻ nhưng Nhật Cường software đã thâu tóm rất nhiều phần mềm dịch vụ công ở Hà Nội. Ngay trong phần giới thiệu về khách hàng, đối tác của mình, Nhật Cường software cho biết đã cung cấp dịch vụ cho UBND TP.Hà Nội và 14 sở, ngành khác nhau, từ Công thương, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc cho đến Công an thành phố, Quản lý xuất nhập cảnh...