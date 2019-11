Can phạm môi giới mại dâm chết tại bệnh viện

Theo Công an tỉnh Hà Nam, ngày 24.9, Trại giam Công an tỉnh Hà Nam tiếp nhận Đặng Thanh Tùng (26 tuổi, ngụ tổ 7, phường Hải Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), người trước đó bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội môi giới mại dâm

Khi tiếp nhận can phạm Đặng Thanh Tùng, Trại giam Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành khám sức khỏe . Đặng Thanh Tùng tự khai bị viêm gan B và cao huyết áp. Trong quá trình tạm giam, sức khỏe Đặng Thanh Tùng không ổn định, huyết áp liên tục tăng giảm. Ngày 1.11, Đặng Thanh Tùng kêu cứu 2 lần và được y tế trong Trại giam Công an tỉnh Hà Nam cấp thuốc uống.