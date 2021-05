Cần Thơ: 3 F1, 26 F2 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng âm tính Covid-19 lần 1

Chiều ngày 29.5, DS.CK2 Nguyễn Phước Tồn, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế TP. Cần Thơ cho biết, 3 trường hợp F1, 26 F2 liên quan quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở TP.HCM đã có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19 . Hiện Sở đang chờ lấy mẫu xét nghiệm lần 2, lần 3 các ca F1, F2 trên.

Trưa 29.5: Thêm 56 ca Covid-19, 1 ca liên quan Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

Cũng theo thông tin từ DS Tồn, trong các trường hợp F1 có người về quê tại H.Vĩnh Thạnh, Cần Thơ làm căn cước công dân. Vì vậy ngay sau khi phát hiện, cơ quan y tế địa phương đã truy vết ngay những người liên quan ở Vĩnh Thạnh để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cách ly theo quy định.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ , tình hình hiện rất đáng lo, dù các F1, F2 đã cho kết quả âm tính với Covid-19 lần 1. “Trước mắt, lực lượng y tế đã phân loại ra 26 F2 ở Vĩnh Thạnh là những người tiếp xúc gần với các F1. Ngoài ra đã truy vết toàn bộ người liên quan ở những nơi F1 từng đến, khuyến cáo thực hiện nghiêm quy định cách ly, không tiếp xúc người khác. Sở Y tế đã yêu cầu cơ quan y tế quận, huyện phải hết sức cảnh giác, ngăn ngừa từ xa để có thể nhanh chóng khoanh vùng khi có tình huống xấu xảy ra”, DS Tồn nói.

Cũng theo DS Tồn, trước đó, trong 24 trường hợp mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ (đều là những ca được cách ly điều trị ngay khi nhập cảnh) đã có 23 người được xuất viện. Hiện còn 1 trường hợp dự kiến lấy mẫu xét nghiệm lần cuối trong tuần tới, trường hợp có kết quả âm tính sẽ được xuất viện.

Theo Sở Y tế Cần Thơ, các trường hợp F1, F2 đã được cách ly theo quy định ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Trước đó, chiều 28.5, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ 0 giờ ngày 30.5, Cần Thơ sẽ bố trí khoảng 5 điểm kiểm soát dịch tại đầu mối giao thông siêu thị GO (Big C cũ); bến xe trung tâm; bến tàu Cần Thơ - Côn Đảo; điểm tại Q.Thốt Nốt (từ An Giang về) và H.Vĩnh Thạnh.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Sở GT-VT khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các điểm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố, áp dụng từ 0 giờ ngày 30.5. Cần Thơ tiếp tục thực hiện việc không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học và không tập trung quá 10 người tại đám cưới, đám hiếu, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; không tổ chức các nghi lễ, hoạt động có tập trung quá 10 người.