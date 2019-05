Cần Thơ làm rõ thông tin về một bị can 'ngưng tim' trước khi nhập viện

Sáng 25.5, Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) họp báo để thông tin về việc bị can Võ Minh Thuận (21 tuổi, ngụ P.Xuân Kháng, Q.Ninh Kiều), đang bị tạm giam tại Trại tạm giữ Công an Q.Cái Răng để điều tra về hành vi “ Tàng trữ trái phép chất ma túy ”, bị té va đập vào cửa buồng giam vào ngày 22.5. Hiện bị can Thuận đang được cứu tại bệnh viện với sự giám sát của lực lượng chức năng.

Ảnh: Công an cung cấp Trang facebook của người dùng tên M.T. đăng tải nội dung về vụ việc lên mạng xã hội

Tuy nhiên trong 2 ngày qua, một người dùng facebook tên M.T đăng trên mạng xã hội Facebook nội dung “tố” Công an Q.Cái Răng tạm giam Võ Minh Thuận. Theo dòng trạng thái của người dùng facebook M.T: “Công an quận Cái Răng, TPCT (TP.Cần Thơ - PV) tạm giam em trai tôi tên Võ Minh Thuận tội tàng trữ trái phép chất ma tuý từ tháng 12 cho đến nay vẫn chưa kết án. Trong quá trình điều tra như thế nào mà đến hôm nay em tôi nhập viện trong tình trạng chỉ còn 20% sống. Nguời nhà hỏi thì bác sĩ và công an chỉ nói bị phổi. Phổi như thế nào mà mặt mài (mặt mày) tay chân bầm tím, miệng vẫn còn máu me, chỉ đợi chờ chết… Mong thẩm quyền tối cao sớm vào cuộc cứu sống em tôi… Làm ơn vào cuộc sớm lấy lại công bằng cho em tôi…”.

Ảnh: Công an cung cấp Trước đó, Thuận bị bắt quả tang khi vận chuyển ma túy. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Thuận để tiếp tục điều tra

Theo Công an Q.Cái Răng, khoảng 19 giờ 30 ngày 21.5, bị can Nguyễn Minh Đạt Em và Nguyễn Minh Hùng (đang bị tạm giữ tại buồng 23 chung với bị can Võ Minh Thuận - PV) phát hiện Thuận bị mệt, khó thở, có biểu hiện nôn ói nên báo cáo cán bộ trực trại. tin liên quan Kinh hoàng án mạng 3 bà cháu bị hàng xóm giết hại rồi chôn xác phi tang

Sau đó, cán bộ y tế cấp phát thuốc, Thuận uống thuốc và sinh hoạt bình thường. Đến 12 giờ 45 ngày 22.5, Thuận tiếp tục báo bệnh, trong lúc đứng dậy đi đến cửa buồng giam thì Thuận té ngã xuống, phần trán đập vào cửa buồng giam. Cán bộ trực trại đưa Thuận ra bên ngoài kiểm tra tình trạng bệnh ban đầu, xem xét các dấu vết trên người Thuận.

Cán bộ nhà tạm giữ báo cáo lãnh đạo đưa Thuận đến Trung tâm Y tế quận Cái Răng để khám bệnh, với triệu chứng ban đầu là mệt, khó thở, vã mồ hôi. Đến khoảng 16 giờ 32 cùng ngày, Thuận được chuyển đến Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ điều trị; và Công an Q.Cái Răng đã cử lực lượng canh giữ Thuận đúng quy định.

Theo kết quả xác nhận tạm thời về tình trạng bệnh nhân Thuận: ngưng tim, ngừng thở trước khi nhập viện, suy hô hấp, phù phổi cấp, nhồi máu cơ tim cấp.

Sau khi sự việc xảy ra, Viện KSND Q.Cái Răng đã tiến hành làm việc, ghi lời khai bị can Đạt Em và Hùng. Quá trình làm việc, 2 bị can này trình bày toàn bộ diễn biến như đã nêu trên và xác định Thuận bị té va đập vào cửa buồng giam, ngoài ra không có ai đánh đập hay tác động vào thân thể Thuận.

Khoảng 13 giờ ngày 24.5, gia đình Thuận có đến Công an Q.Cái Răng để hỏi rõ tình tiết và nguyên nhân vì sao Thuận nhập viện. Đại diện Công an quận và điều tra viên thụ lý vụ việc đã giải thích cho gia đình biết nguyên nhân Thuận nhập viện là do bệnh lý. Riêng dấu vết xuất hiện trên vùng trán là do Thuận tự té va đập vào cửa buồng giam.

Cuộc họp báo vào sáng nay (25.5) còn có sự xuất hiện của bà C., là dì ruột của Thuận. Bà C. cho hay bà là người nuôi Thuận từ nhỏ, do cha mẹ Thuận mất sớm.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nội dung người dùng facebook tên M.T đăng tải trên mạng xã hội về bị can Thuận để xử lý theo quy định.