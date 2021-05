Căng sức trên hai mặt trận

Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã thường xuyên đi thăm, động viên và khen thưởng cho các tổ cấp CCCD ở các địa bàn. Theo thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, hiện nay lực lượng đang căng sức ở cả 2 mặt trận: Vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo đúng tiến độ về CCCD. Trong bối cảnh lực lượng công an ở các đơn vị nghiệp vụ, địa phương đang được tăng cường, điều động tạm thời phục vụ công tác cấp CCCD, việc thực hiện cùng lúc 2 nhiệm vụ khiến lực lượng rất vất vả. Nhưng với tinh thần chỉ đạo chung của Bộ Công an, toàn lực lượng đều nỗ lực.