Cảnh báo 'cò đất' đổ xô về dự án sân bay Phan Thiết

Văn bản cho hay trong vài ngày trở lại đây, khi báo chí đưa tin cuối tháng 3 Cảng hàng không Phan Thiết (sân bay Phan Thiết) sẽ được thi công thì tại nhiều quán cà phê, ngõ đường vào dự án sân bay (xã Thiện Nghiệp) xuất hiện rất nhiều ô tô và người lạ từ nơi khác đến để trao đổi, giao dịch mua bán đất. Tình hình này đã tạo nên dấu hiệu mất an ninh trật tự do có lượng ô tô “đổ” về xã Thiện Nghiệp đông một cách bất thường.

Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết yêu cầu UBND xã Thiện Nghiệp tăng cường công tác quản lý về an ninh trật tự, an toàn giao thông; đặc biệt là phải quản lý chặt, ngăn chặn ngay tình trạng lấn chiếm đất đai của nhà nước khu vực gần dự án sân bay Phan Thiết nhằm sang nhượng, mua bán bất hợp pháp. Công an TP.Phan Thiết tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, chuyển nhượng đất đai bất hợp pháp, nhất là tình trạng lừa đảo trong mua bán đất đai.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, trong 2 ngày qua (10 và 11.3), lượng ô tô biển số các tỉnh thành khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, TP.HCM đậu rất nhiều trên các con đường vốn rất hẹp vào khu vực dự án sân bay Phan Thiết. Trước đây, khu vực xã Thiện Nghiệp từng xảy ra tình trạng bát nháo trong hoạt động mua bán, sang nhượng đất đai. Đa số “cò” đất từ các nơi khác đến đây “thổi” giá đất cao hơn hàng chục lần so với giá thực tế, tạo các giao dịch giả nhằm đẩy giá đất để ăn theo sân bay Phan Thiết. Tuy nhiên, một thời gian dài, sân bay Phan Thiết không được triển khai nên tình trạng trên đã lắng xuống.

Ông Đỗ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND xã Thiện Nghiệp, cho biết hiện nay UBND xã đã có thông báo công khai tinh thần chỉ đạo nêu trên của Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết và đề nghị người dân địa phương hết sức cảnh giác, không mua bán, chuyển nhượng đất đai bất hợp pháp, tránh bị lừa đảo. Cũng theo ông Hòa, hiện nay trên địa bàn không có bất cứ dự án phân lô bán nền nào được cấp phép. UBND xã cũng đã yêu cầu Công an xã, Chỉ huy trưởng quân sự xã thường xuyên kiểm tra, tuần tra khu vực các đường vào dự án sân bay Phan Thiết và trục đường Võ Nguyên Giáp để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 5.3, thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận thị sát dự án Cảng hàng không Phan Thiết để chuẩn bị thi công.