Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc bộ, bắc Trung bộ

Ngày 8.7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sau khi đi vào vùng ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Sáng nay 9.7, vùng áp thấp tiếp tục suy yếu và tan trên đất liền khu vực Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa to, lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 7.7 đến 13 giờ ngày 8.7 phổ biến từ 80 - 100 mm. Đặc biệt, một số nơi mưa rất to như Nam Định (137 mm); Thái Bình (126 mm); Văn Chấn, Yên Bái (131 mm). Do ảnh hưởng của rìa tây áp cao cận nhiệt đới với đới gió đông nam phát triển đến 5.000 m, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến hết ngày 9.7, với lượng mưa từ 30 - 60 mm/12 giờ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn liên tục trong những ngày qua nên trên các sông suối khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 - 3 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông chính còn dưới báo động 1, riêng sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức báo động 1. Các tỉnh vùng núi Bắc bộ như Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp.