Cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại Trung bộ

Sáng nay, 9.11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT), cho biết rạng sáng cùng ngày, một số nơi tại Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 3 - 4 giờ qua ở khu vực hồ chứa nước Kim Sơn là 84,8 mm, hồ Kỳ Thượng có mưa lớn nhất, lên tới 99,8 mm, còn tại hồ Kỳ Lạc là 30 mm.



Trong ngày hôm nay, tại Hà Tĩnh vẫn còn có mưa to đến rất to. Theo đó, các khu vực vùng núi của tỉnh Hà Tĩnh có khả năng xảy ra sạt lở đất, lũ quét ; đặc biệt là vùng trũng thấp như huyện Kỳ Anh có nguy cơ úng ngập.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ hôm qua, 8.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh bắc và trung Trung bộ đã ghi nhận có mưa to diện rộng. Lượng mưa trong ngày 8.11 đo tại Đô Lương (Nghệ An) đã lên tới 129 mm, tại Hà Tĩnh có mưa 87 mm.