Cảnh báo nắng nóng đặc biệt gay gắt ở Bắc bộ, Trung bộ

Trong đó, nhiệt độ cao nhất đo được tại Hương Khê (Hà Tĩnh) là 40,4 độ C. Các tỉnh Hòa Bình, Hải Dương, Bắc Giang đều có nhiệt độ trên 38 độ C.

Trung tâm cảnh báo, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, từ ngày 10 - 13.7, khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có nắng nóng đặc biệt gay gắt , nhiệt độ phổ biến từ 39 độ C trở lên, một số nơi nắng nóng trên 40 độ C. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ có khả năng kéo dài liên tục trong 10 ngày tới.