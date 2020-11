Cảnh báo ven biển Quảng Ngãi đến Ninh Thuận giông lốc, gió giật mạnh từ chiều nay

Chiều nay, 9.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia gặp gỡ báo chí để thông tin, cảnh báo diễn biến mới nhất về cơn bão số 12.

Các phân tích, dự báo hiện nay của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy, bão số 12 di chuyển nhanh, tốc độ trung bình 15 - 20 km/giờ, có khả năng tăng lên cấp 9 trong tối và đêm nay. Nhận định từ đêm nay đến sáng mai, 10.11, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh nam Trung bộ.

Dự báo từ đêm nay, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - cấp 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9; vùng ven biển cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Ngãi, Ninh Thuận có gió giật cấp 6 - cấp 7.

Ông Năng nhấn mạnh, do ảnh hưởng của báo số 12, khu vực giữa và bắc Biển Đông sóng cao 5 - 7 m. Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi 2 - 4 m, Bình Định đến Khánh Hòa 4 - 6 m.

Dự báo từ đêm nay đến ngày 12.11, các tỉnh từ Quảng Trị đến phía bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm. Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cần lưu ý cục bộ có những điểm mưa đặc biệt to, trên 500 mm/đợt; Quảng Bình , phía nam Khánh Hòa và khu vực Tây nguyên có lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm.