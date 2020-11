Lũ quét 'xóa sổ' thêm 1 ngôi làng ở Quảng Nam

Hiện nay, ngôi làng này đã bị “xóa sổ” hoàn toàn, bởi trước đó trong bão số 9 cũng đã có 12 căn nhà ở đây bị cuốn trôi khi lũ quét qua. Không chỉ nhấn chìm nhà cửa của dân, trận lũ quét chiều 6.11 còn khiến điểm trường tiểu học và một chốt bảo vệ rừng khu dân cư Tăk Pát đổ sập.

Ông Phan Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, lo lắng: “Khi trận lũ quét đổ về chỉ nghe tiếng nước ầm ầm đổ xuống. Cùng với đó là tiếng từng ngôi nhà dần sụp đổ, rồi biến mất trong dòng nước lũ ám ảnh mãi không dứt. Chưa có năm nào thấy cảnh kinh hoàng như thế. Không biết đến bao giờ cái cảnh này mới chấm dứt”.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My, cho hay trận lũ quét xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 6.11. Rất may, các hộ dân này đã được di dời trước đó nên không thiệt hại về người. Hiện một số đang tạm trú tại nhà người thân ở làng khác, một số khác thì được địa phương bố trí ở tại các điểm trường học, nhà văn hóa thôn. Đồng thời, cung cấp lương thực để bà con tạm sinh sống trong những ngày không có nhà. Huyện cũng đã sơ tán hơn 1.500 hộ dân với khoảng 10.000 người ở 10 xã có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.