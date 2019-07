Cảnh giác bẫy lừa trả tiền trưng bày sản phẩm của nữ tiếp thị xinh đẹp

Ngày 24.7, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) yêu cầu công an các phường cảnh báo người dân, hộ kinh doanh , tiểu thương… trước bẫy lừa trả tiền trưng bày sản phẩm đang tái diễn. Trước đó, sáng 12.7, tại cửa hàng tạp hóa sắp khai trương trên đường Nguyễn Đình Tứ (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) của anh Nguyễn Văn Tiến Đ. (20 tuổi), xuất hiện một nữ tiếp thị xinh đẹp. Anh Đ. cho biết nữ tiếp thị xinh đẹp này ăn mặc lịch sự, duyên dáng, giọng nói nhỏ nhẹ, tự giới thiệu là nhân viên giới thiệu các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Theo hẹn, ngày 14.7, cô gái trẻ này đi ô tô cùng 3 người đàn ông khác đến gặp anh Đ, có một người tự giới thiệu là Trần Như Tùng, Giám đốc một công ty địa chỉ ở TP.HCM. Hai bên thống nhất ký hợp đồng, theo đó, anh Đ. đặt cọc cho công ty 32 triệu đồng để nhận các sản phẩm kem đánh răng, xà phòng, nước giải khát… trưng bày tại cửa hàng tạp hóa trong 1 năm và công ty trả cho anh Đ. 3,6 triệu đồng/tháng tiền trưng bày.

Khi anh Đ. bán hàng thì được công ty tính giá thấp hơn thị trường 5.000 - 10.000 đồng/sản phẩm để đảm bảo lợi nhuận cho anh Đ. Hằng tuần, nữ nhân viên tiếp thị xinh đẹp này sẽ kiểm tra, nếu bán ế sẽ đổi mặt hàng trưng bày và bán lẻ.

Sau khi ký hợp đồng, giao tiền và trưng bày hàng hóa, giám đốc và nữ tiếp thị xinh đẹp rời đi, anh Đ. kiểm tra lại hợp đồng thì phát hiện nhiều đáng ngờ như không có con dấu, không có hóa đơn chứng từ. Anh Đ gọi điện theo số văn phòng công ty cũng như số Giám đốc Trần Như Tùng đều không liên lạc được.

Theo Công an Q.Cẩm Lệ, chiêu lừa trả tiền trưng bày sản phẩm trước đây đã từng xuất hiện, tuy thủ đoạn không mới nhưng nay tái diễn vẫn khiến người dân sập bẫy, do đó công an quận đề nghị các hộ kinh doanh cảnh giác trước các thủ đoạn, nhất là nhóm của nữ tiếp thị xinh đẹp vừa xuất hiện.