Cảnh giác bẫy lừa việc làm: Đề nghị công an vào cuộc

Có nhiều biểu hiện bất minh

Cụ thể, chúng tôi phát hiện Công ty TNHH phát triển quốc tế Sài Gòn Group (gọi tắt Công ty Sài Gòn Group, trụ sở đặt tại số 105 đường số 53, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM), Công ty TNHH DV phát triển quốc tế Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh, số 250 Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8) và Công ty dịch vụ đầu tư Thống Nhất (Công ty Thống Nhất, số 22 đường số 13, khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, H.Bình Chánh) có nhiều chiêu thức giăng “bẫy” giống nhau, cũng như có sự liên kết lừa gạt người lao động

Khi chúng tôi gọi vào số Công ty Thống Nhất thì được hướng dẫn và đặt lịch hẹn phỏng vấn, đóng 800.000 đồng tại trụ sở Công ty Sài Gòn Group. Hoặc PV liên hệ xin việc và đóng 500.000 đồng tiền đồng phục tại Công ty Hưng Thịnh nhưng sau đó lại được hướng dẫn qua Công ty Thống Nhất đóng thêm 300.000 đồng tiền làm thẻ mới sắp xếp công việc.

Thanh niên mặc áo đen đang viện nhiều lý do không trả tiền lại cho người lao động Ảnh: Phạm Thu Ngân

Đáng chú ý, 3 công ty này đều mới thành lập, và người đại diện pháp luật còn khá trẻ. Công ty Sài Gòn Group được thành lập ngày 19.3.2020 và đăng ký thay đổi lần 1 ngày 15.4.2020 do Huỳnh Anh Tuấn (21 tuổi, quê xã Hòa Tiến, H.Krông Pắc, Đắk Lắk) là người đại diện pháp luật. Công ty Hưng Thịnh đăng ký lần đầu ngày 7.5.2020 do Phạm Đức Thịnh (24 tuổi, quê xã Hòa Bình, H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm đại diện pháp luật.

Công ty Thống Nhất đăng ký lần đầu ngày 5.12.2019 và đăng ký thay đổi lần 1 ngày 27.2.2020, thì người đại diện pháp luật là Đặng Đức Tâm (25 tuổi, ngụ P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Tuy nhiên, PV Thanh Niên liên lạc vào số điện thoại đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Sài Gòn Group thì một phụ nữ nghe máy, nói đang ở tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại này mới mua lại và không biết Huỳnh Anh Tuấn là ai (?).

Tiếp đó, chúng tôi liên lạc nhiều lần qua số điện thoại trên giấy chứng nhận đăng kinh doanh của Công ty Thống Nhất để gặp Đặng Đức Tâm nhưng không ai bắt máy. Chúng tôi gọi số điện thoại 056.30003516 được cho là của Phạm Đức Thịnh thì một nam thanh niên lúc đầu nhận mình là Giám đốc Công ty Hưng Thịnh hẹn sẽ làm việc trực tiếp với PV Thanh Niên. Thế nhưng, nhiều lần liên lạc lại để gặp thì người này không nghe máy, chặn số điện thoại.

Theo điều tra của PV Thanh Niên, 3 công ty này do một người tên Đ. (đi xe SH màu đỏ mang biển số 29... thường xuyên xuất hiện tại trụ sở Công ty Sài Gòn Group vào mỗi buổi chiều) và một số người khác giữ vai trò điều hành chính quy trình quảng cáo trên mạng xã hội , tuyển dụng, thu tiền người lao động khi tìm đến xin việc tại công ty Sài Gòn Group, Thống Nhất, Hưng Thịnh.

Nhân viên Công ty Thống Nhất vòng vo không chịu trả tiền cho người lao động Ảnh: Công Nguyên

Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận, 3 công ty này có nhiều dấu hiệu bất minh về việc giới thiệu người lao động xin việc làm, như: 3 công ty hoạt động khi chưa có giấy tờ pháp lý đầy đủ trong việc môi giới, giới thiệu việc làm; thu tiền người lao động không đúng quy định; mạo danh liên kết với một số hệ thống siêu thị lớn có nhu cầu tuyển dụng để giăng bẫy lừa gạt người lao động ; không sắp xếp công việc, tìm nhiều lý do không trả lại tiền cho người lao động…

Yêu cầu ngưng hoạt động

Chiều 8.5, PV Thanh Niên đã liên hệ với UBND P.Tân Tạo (Q.Bình Tân) để trình báo Công ty Sài Gòn Group có dấu hiệu lừa gạt người lao động nghèo.

Ông Ngô Phan Duy Hiệp, Phó chủ tịch UBND P.Tân Tạo, đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp Phòng Lao động của Q.Bình Tân xuống kiểm tra. Lúc kiểm tra, có rất đông người đến nộp tiền để xin việc, bên cạnh có nhiều lao động đến đòi tiền. Phát hiện đoàn kiểm tra, các nhân viên tại đây thu gom tiền, giấy tờ vào túi định bỏ đi ra ngoài nhưng đều bị chặn lại.

Tại đây, gần 20 người đã đóng tiền tại công ty này được Công an P.Tân Tạo ghi nhận và buộc các nhân viên phía công ty trả tiền lại cho họ. Đoàn kiểm tra yêu cầu lãnh đạo công ty ra làm việc nhưng các nhân viên tại đây trả lời không biết ai là giám đốc (!?). Đoàn kiểm tra ghi nhận vụ việc và yêu cầu công ty ngừng hoạt động cho đến khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan cho phép môi giới, giới thiệu việc làm.

Chiều 12.5, UBND Q.Bình Tân cho biết từ ngày 8.5 đã mời giám đốc công ty này lên làm việc nhưng đến nay vẫn không đến; quận chỉ đạo P.Tân Tạo cử lực lượng giám sát công ty này. “Hiện tại công ty đóng cửa, người đại diện pháp luật không đến cơ quan chức năng làm việc nên đã đề nghị công an vào cuộc điều tra xử lý”, đại diện UBND Q.Bình Tân nói.

Ngày 13.5, theo bà Tô Thị Kim Anh, Chủ tịch UBND xã Phong Phú (H.Bình Chánh), đã 2 lần mời Giám đốc Công ty Thống Nhất lên làm việc nhưng người này cũng chưa đến. Trước đó, ngày 8.5, lúc kiểm tra, Công ty Thống Nhất không xuất trình được giấy phép hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm, hợp đồng cung ứng lao động với các hệ thống siêu thị. Khi lực lượng chức năng vừa đến, nữ nhân viên thu ngân (người đã trực tiếp thu tiền PV vào sáng 7.5) nhanh chóng lấy xe rời khỏi công ty.

UBND xã Phong Phú yêu cầu Công ty Thống Nhất dừng ngay hoạt động thu tiền người xin việc và trả lại tiền cho họ. Theo đó, xã đề nghị người lao động đã đóng tiền cho Công ty Thống Nhất mà không có việc làm, không được trả lại tiền thì đến UBND xã Phong Phú (số D11/314 Trịnh Quang Nghị, ấp 4, xã Phong Phú), Công an xã Phong Phú trình báo, để báo cáo với UBND H.Bình Chánh, công an để điều tra xử lý, lấy lại tiền cho người lao động.

Nhân viên Công ty Sài Gòn Group thu tiền người lao động xin việc Ảnh: Phạm Thu Ngân

Tiếp nhận thông tin từ PV Báo Thanh Niên, ngày 10.5, UBND P.4 (Q.8) thành lập đoàn xuống kiểm tra hoạt động của Công ty Hưng Thịnh và ghi nhận có khoảng 20 người lao động đến xin việc có đóng tiền. Làm việc với đoàn kiểm tra, công ty này thừa nhận, từ ngày 8 - 10.5 đã thu tiền của 82 người lao động. Theo ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó chủ tịch UBND P.4 (Q.8), hiện Công ty Thống Nhất chưa xuất trình đầy đủ các thủ tục pháp lý tư vấn, giới thiệu việc làm, có nhiều dấu hiệu bất thường nên cũng yêu cầu ngưng hoạt động, trả tiền lại cho người lao động.

Giao cho công an phường, bảo vệ dân phố, cán bộ chuyên trách giám sát việc trả tiền lại cho người lao động; đồng thời Công an P.4 lập hồ sơ ban đầu, báo cáo cho Công an Q.8 điều tra xử lý.

Đáng nói, sau khi các công ty này ngưng hoạt động thì PV Thanh Niên ghi nhận có ít nhất 1 trong 3 công ty đã tháo dỡ bảng hiệu có dấu hiệu bỏ trốn...

(còn tiếp)