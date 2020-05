Cảnh giác bẫy lừa việc làm: Cán bộ phường kiểm tra “chớp nhoáng“

Theo PV ghi nhận, ngày 6.5 có rất đông người đến Công ty Sài Gòn Group xin việc lẫn đòi lại tiền. Đa phần là lao động phổ thông từ các tỉnh, thành khác đến. “Tôi đóng 800.000 đồng, hơn 1 tháng không có việc, đến đòi tiền thì hẹn mấy lần rồi. Biết tôi đòi tiền là có mấy thanh niên lạ mặt đến đe dọa, đuổi tôi ra khỏi công ty. Bọn nó lừa đảo chứ giới thiệu việc làm gì”, chị Hòa (tạm trú Q.Gò Vấp) bức xúc.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Công ty dịch vụ đầu tư Thống Nhất (gọi tắt Công ty Thống Nhất, số 22 đường số 13, khu dân cư Phong Phú, H.Bình Chánh). Chị Trần Thị Lam (quê Phú Yên) kể ngày 7.4 đến Công ty Thống Nhất xin việc làm tại siêu thị (như quảng cáo trên Facebook) và được yêu cầu đóng 800.000 đồng, hẹn ngày 14.4 đi làm tại siêu thị Co.opMart Thủ Đức. Đến ngày hẹn, chị Lam nhiều lần gọi cho quản lý tên Lộc để được sắp xếp công việc nhưng không được; gọi tới công ty hỏi thì được chỉ vòng vo qua nhiều người, sau đó chặn luôn số điện thoại của chị. Nghi ngờ bị lừa, chị Lam đến siêu thị Co.opMart Q.Thủ Đức hỏi mới biết nơi đây không tuyển nhân viên, nên vội chạy đến Công ty Thống Nhất hỏi cho rõ. Tại đây, nhân viên công ty viện lý do trong mùa dịch nên... chờ để bố trí công việc sau. Chờ mãi, hết cách ly xã hội vẫn không thấy công ty gọi đi làm, ngày 8.5 chị Lam lên công ty đòi lại tiền thì nhân viên hứa hẹn sẽ trả lại tiền sau 10 ngày với hình thức... chuyển khoản. “Không phải mình tôi, mà rất nhiều người ở xa đến Công ty Thống Nhất đòi tiền lại. Nhân viên viện rất nhiều lý do không trả tiền cho chúng tôi. Nhiều người mất việc vì lý do “dịch bệnh”, ở xa bị công ty hẹn chạy đi chạy lại để đòi lại 800.000 đồng nên họ chấp nhận bỏ luôn”, chị Lam bức xúc.