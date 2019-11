Cảnh sát điều tra đề nghị không cho chuyển nhượng đất dính sai phạm ở Phan Thiết

Công văn của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (số 1713) do đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh, ký, gửi UBND TP.Phan Thiết, nêu rõ: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành điều tra vụ án “ Vi phạm các quy định về quản lý đất đai ” xảy ra tại TP.Phan Thiết.