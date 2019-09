Hoàn tất bắt, khám xét đối với Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Trần Hoàng Khôi

Vào khoảng 12 giờ cùng ngày, cả hai tổ công tác của Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã hoàn thành việc tiến hành các thủ tục khởi tố bị can, bắt giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can: Trần Hoàng Khôi , Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết; Phạm Thanh Thái, Trưởng phòng TN-MT TP.Phan Thiết và Lê Hoàng Anh Tân, chuyên viên của phòng TN-MT TP.Phan Thiết.