Cao tốc TP.HCM - Trung Lương kẹt cứng, xe nhích từng chút vào chiều cuối tuần

Khoảng 18 giờ ngày 18.10, trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương , đoạn Km23 đến Km27 (thuộc địa phận xã Thạnh Đức, H.Bến Lức đến xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An), các làn đường đều bị kẹt cứng xe theo hướng TP.HCM về miền Tây. Phương tiện nhích từng chút một, di chuyển chậm như “rùa bò”.

Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài nhiều giờ, có thời điểm các xe buộc phải tấp vào làn đường để chờ vượt lên. Trong khi đó, hướng miền Tây về TP.HCM đường thông thoáng, vắng phương tiện, xe lưu thông rất thoải mái.

Hướng miền Tây về TP.HCM đường thông thoáng, vắng phương tiện ẢNH: KHÔI NGUYÊN

Một số tài xế xe khách đường dài cho biết do hôm nay là ngày cuối tuần, phương tiện đổ về miền Tây tăng gấp nhiều lần ngày thường dẫn đến kẹt xe. Trước đây, xe ở các tỉnh lân cận như: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long đi trên tuyến Quốc lộ 1, bây giờ đường cao tốc không còn thu phí nên hầu hết tài xế chọn cao tốc đi cho nhanh.

Trước tình trạng trên, Đội 5 CSGT phụ trách tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã nhanh chóng điều tiết giao thông tại điểm đang kẹt xe. Đến 19 giờ cùng ngày, tình trạng ùn tắc giảm dần.

Đến 19 giờ cùng ngày, tình trạng kẹt xe trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương giảm dần ẢNH: KHÔI NGUYÊN

Ông Phùng Văn On, Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần đã có văn bản gởi Bộ GTVT đề nghị tăng cường tuần tra, xử lý tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương qua địa phận Long An để góp phần giảm tai nạn và kẹt xe vào cao điểm lễ, tết.