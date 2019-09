Cặp đôi đồng tính nữ mở quán cà phê, lừa bán dâm trộm tiền của khách

Ngày 4.9, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ 2 nghi phạm nữ có hành vi trộm cắp tài sản với thủ đoạn dàn cảnh bán dâm, lợi dụng khách sơ hở rồi trộm tiền. Hai nghi phạm tên Trần Thị Bé Tiền (36 tuổi, quê Bến Tre) và Trần Thị Thu Hằng (48 tuổi, quê Nam Định, trú Q.Gò Vấp) này có quan hệ tình cảm đồng tính. Hai nghi phạm tên Trần Thị Bé Tiền (36 tuổi, quê Bến Tre) và Trần Thị Thu Hằng (48 tuổi, quê Nam Định, trú Q.Gò Vấp) này có quan hệ tình cảm đồng tính.

Theo đó, khoảng 12 giờ 45 ngày 3.9, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) kiểm tra hành chính căn nhà trọ nằm trên đường Tân Sơn (P.12, Q.Gò Vấp) thì phát hiện 2 người nữ có hành vi trộm cắp tài sản của một người đàn ông (là khách mua dâm) tên N.H.T (41 tuổi, quê An Giang). Công an lập tức bắt giữ, đưa những người liên quan về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, hai nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Tiền đã thuê căn nhà trọ này từ năm 2016 để mở quán cà phê và bán dâm. Từ tháng 7.2019, do thiếu tiền tiêu xài nên cả hai rủ nhau trộm cắp tài sản của khách mua dâm. Theo phân công, khi có khách đến mua dâm, Tiền sẽ dẫn khách vào phòng trọ. Lợi dụng lúc khách đi tắm, Tiền sẽ trộm tài sản của khách rồi đưa cho Hằng đứng chờ bên ngoài.

Thời điểm bắt quả tang, Tiền và ông T. có thỏa thuận mua bán dâm với giá 600.000 đồng/giờ. Khi ông T. vào tắm quần áo treo ở tường, Tiền lục túi và lấy đi số tiền 2,4 triệu đồng. Khi Tiền đang đưa tang vật cho Hằng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó từ khoảng tháng 8.2019, cũng với thủ đoạn trên, hai nghi phạm đã thực hiện trót lọt 2 phi vụ khác. Một vụ Tiền khai nhận lấy trộm của khách 2 triệu đồng, tuy nhiên theo nạn nhân trình báo số tiền là 5 triệu đồng. Một vụ khác, Tiền khai nhận lấy trộm 100 USD của khách. Nạn nhân trước đó làm việc với công an, trình báo bị mất trộm 3 triệu đồng và 100 USD.

Hiện vụ dàn cảnh bán dâm để trộm tiền đang được điều tra làm rõ.