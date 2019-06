'Giả gái mại dâm lừa đảo ở TP.HCM': Trinh sát nữ từng thâm nhập 'điểm nóng'

Một cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết quá trình triệt phá đường dây giả gái mại dâm do Lý Phương Vỹ (43 tuổi) và Lý Ngọc Giang (38 tuổi, em ruột Vỹ, cùng quê Bạc Liêu, trú H.Hóc Môn, TP.HCM) cầm đầu gặp nhiều khó khăn, bởi các nghi can rất cảnh giác với người lạ và hoạt động rất có tổ chức.