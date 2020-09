Cấp tập phòng chống bão số 5

Ngày 17.9, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có cuộc thị sát công tác chống bão số 5 tại các tỉnh miền Trung.

Tại khu neo đậu tránh trú bão Triệu An (H.Triệu Phong, nơi có hơn 400 tàu cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh Quảng Trị neo đậu), sau khi nghe báo cáo nhanh của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Phó thủ tướng nhấn mạnh tỉnh phải nắm bắt được “thời điểm vàng” để chính quyền địa phương, ngành chức năng, lực lượng vũ trang và nhân dân... thực hiện các biện pháp để ứng phó với bão số 5 . Trong đó, Phó thủ tướng đặc biệt lưu ý về công tác kêu gọi tàu thuyền vào bờ, lo ăn ở cho người dân khi di dân tránh bão và gia cố hồ đập xung yếu.

Cấm biển, đảm bảo tàu thuyền trú ẩn an toàn

Tại Thừa Thiên-Huế, Phó thủ tướng đã đi kiểm tra trực tiếp tại khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Thuận An (H.Phú Vang), yêu cầu chính quyền địa phương và người dân hết sức cảnh giác, chủ động rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là tại các khu vực ven biển, cửa sông, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở , nhà yếu không bảo đảm an toàn...

Phó thủ tướng yêu cầu các lực lượng chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; bảo đảm an toàn công trình xây dựng, đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện. Cùng với đó, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chủ động tiêu úng chống ngập. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và triển khai khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ.

Dự báo chiều nay bão số 5 đổ bộ từ Quảng Nam đến Quảng Bình Tại cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về bão số 5 diễn ra tại Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Hà Nội) chiều 17.9, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết với các dữ liệu khí tượng thu thập thì khả năng trong sáng nay (18.9) bão số 5 gió mạnh nhất đạt đến cấp 11. Vào gần đất liền, bão có khả năng suy yếu dần. Dự báo khi đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam, gió bão chỉ còn cấp 9 - cấp 10, giật cấp 12. Sớm nhất là cuối giờ trưa hoặc đầu giờ chiều nay, bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Ông Nguyễn Bá Thủy, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho rằng cần đặc biệt cảnh giác và đề phòng nước biển dâng cao, sóng lớn trong cơn bão số 5 sẽ gây ra ngập lụt diện rộng vùng ven biển như trong cơn bão Haiyen năm 2013. Đặc biệt, vùng trọng tâm bão số 5 dự kiến đổ bộ từng có 2 cơn bão Xangsane năm 2016 và Ketsana năm 2009, khiến nước dâng kèm theo sóng lớn gây ngập lụt rất rộng, nặng nhất là tỉnh Thừa Thiên-Huế. “Cơn bão số 5 mặc dù cường độ không mạnh như bão Xangsane và Ketsana nhưng cần đề phòng nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập lụt, nhất là khu vực đầm phá Thừa Thiên-Huế vì đây là khu vực trũng, lại không có hệ thống đê biển”, ông Thủy cảnh báo. Cũng theo dự báo, thời điểm bão đổ vào đất liền, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có sóng lớn cao từ 3 - 5 m, sẽ uy hiếp trực tiếp đến nhiều công trình và khu dân cư ở ven biển. Phan Hậu

Nhiều địa phương sơ tán dân

Đối với công tác di dời dân, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các địa phương, nhất là vùng dọc bờ biển phải khẩn trương thực hiện, không chủ quan. Theo thông tin từ ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trước 20 giờ đêm 17.9, tỉnh Quảng Trị phải sơ tán 90.000 dân để đảm bảo an toàn trước cơn bão số 5.

Cán bộ, lực lượng vũ trang cùng người dân đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đưa tàu bè lên bờ tránh bão ẢNH: THANH LỘC

Tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), nơi được dự báo có thể là địa phương bị ảnh hưởng sớm của bão số 5, trao đổi qua điện thoại, ông Võ Văn Đống, Trưởng phòng Kinh tế - xã hội, Phó ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai đảo Cồn Cỏ, cho biết toàn bộ tàu thuyền của người dân ở âu tàu Cồn Cỏ đã được đưa lên bờ; các nhà dân, các trụ sở cũng đã được chằng chống kỹ lưỡng..., công tác phòng chống bão đã cơ bản hoàn thành. Toàn bộ các hộ dân trên đảo vẫn đang bám trụ tại đây cùng với cán bộ, lực lượng vũ trang được yêu cầu trực 24/24 để khẩn trương xử trí khi có tình huống. Về công tác trú ẩn, ông Đống cho biết Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai đảo Cồn Cỏ đã thống nhất, khi bão lớn đổ bộ, sẽ đưa toàn bộ người dân vào khu vực trú ẩn của quân đội.

Chằng chống nhà hàng ven biển Hội An, Quảng Nam ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại Quảng Nam, ông Lê Công Sỹ, Chủ tịch UBND P.Cửa Đại (TP.Hội An), chia sẻ là địa phương nằm ven biển nên khi bão đổ bộ vào sẽ gây ảnh hưởng lớn. Từ 14 giờ chiều qua, địa phương đã di dời hơn 300 người già, trẻ em, phụ nữ của hai khối phố Phước Trạch và Phước Hải về tránh trú tại Trường THCS Nguyễn Du. Trong đó, các trường hợp bệnh nặng, người tàn tật sẽ được đưa về Trạm y tế P.Cẩm Châu (TP.Hội An). Đồng thời, vận động số người dân có nhà ở vùng trũng thấp, không an toàn về những khu nhà kiên cố, cao ráo để tránh trú.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã thực hiện di dời, sơ tán 28.128 hộ với 106.612 nhân khẩu ở các vùng xung yếu, các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước 19 giờ ngày 17.9, để phòng tránh khi bão đổ bộ. Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương tại các xã ven biển, các địa bàn xung yếu cũng đã dùng loa cầm tay thông báo và tổ chức di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Đà Nẵng , ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP, yêu cầu việc di dời, sơ tán người dân (hơn 72.000 người) cần phải được ưu tiên hàng đầu. Trong đó, các địa phương cần ưu tiên di dời những hộ dân có nhà cửa không đảm bảo; những người già, trẻ nhỏ... Đối với những tàu thuyền chưa neo đậu theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm, phạt hành chính nếu không chấp hành.

Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, cập nhật đến chiều 17.9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã lên kế hoạch sơ tán 146.142 hộ dân với 642.359 người tránh bão số 5. Các tỉnh miền Trung cũng đã cho học sinh nghỉ học từ chiều 17.9 đến hết ngày 19.9 để đảm bảo an toàn.