Cầu hơn 7.000 tỉ đồng bị lún võng 'nằm trong tính toán kỹ thuật'

Có thể do thi công vụng về Trả lời PV Thanh Niên, ông Chu Ngọc Sủng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT (TEDI), cho rằng tình trạng võng của cầu Bạch Đằng có thể do nhà thầu, công nhân thi công vụng về. Do quá trình đúc dầm cầu trên cao căn chỉnh chưa tốt, dẫn tới độ cao của dầm cầu bị đúc lệch nhau. “Trong thiết kế, các yếu tố về thời tiết, kỹ thuật đều được tính toán hết, nhưng trong thực tế thi công phát sinh nhiều vấn đề. Trước đó, cầu Mỹ Thuận cũng từng xảy ra tình trạng chênh nhau giữa các đốt dầm khoảng 5 cm, nhưng nhà thầu đã nhanh chóng bù vênh để điều chỉnh”, ông Sủng cho biết. Cũng theo chuyên gia này, hiện tượng vênh giữa các đốt dầm không ảnh hưởng tới khả năng chịu lực, việc bù vênh sẽ đảm bảo êm thuận cho xe chạy. Ông Sủng cũng đánh giá, việc thêm 200 m3 bê tông để bù vênh là giải pháp kỹ thuật, tuy nhiên cần tính toán và thi công chuẩn xác khi tiến hành bù vênh để không bị ảnh hưởng tới chất lượng cầu. Mai Hà