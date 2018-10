Cầu trên cao tốc ngàn tỉ Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị thấm dột

Theo ông Nguyễn Vũ, một người dân ở thôn Phú Lễ 1 (xã Bình Trung), cách đây 10 ngày, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu thì tại cầu VD09B xảy ra hiện tượng thấm dột. “Những ngày trước mưa lớn, nước từ trên cầu chảy ròng ròng xuống đường dân sinh, gây ảnh hưởng cho người tham gia giao thông. Mấy ngày qua dù nắng ráo nhưng đến hôm nay vẫn còn nhỏ giọt”, ông Vũ nói.

Qua kiểm tra hiện trường cầu VD09B, ông Đoàn Hà Yên cho biết đoạn khớp nối giữa các hố thu trên mặt đường với ống thoát nước chưa được kín nên tạo sự rò rỉ nước, đồng thời trên miệng hố thu nước giữa bê tông của hố thu và cao trình của đường có sự chênh lệch, không đồng bộ, gây ứ đọng nước trên mặt đường. Riêng việc nước thấm giữa cầu, theo nhà thầu đây là 2 nguyên đơn, nước thấm ngay trên dải phân cách.

Ảnh: HIỂN CỪ Những điểm bị thấm dột tại cầu VD09B

“Việc người dân phản ánh cầu VD09B bị thấm dột là hoàn toàn chính xác. Do vậy, H.Bình Sơn kiến nghị nhà thầu là Công ty Giang Tô (Trung Quốc) có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng nước thấm chảy xuống đường dân nằm sinh phía dưới cầu nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông”, ông Đoàn Hà Yên nói và cho biết thêm hiện một số tuyến đường ngang và tuyến đường chui qua các cầu vẫn chưa hoàn thiện khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại, gây mất an toàn giao thông.



Ảnh: HIỂN CỪ Ông Đoàn Hà Yên, Phó chủ tịch UBND H.Bình Sơn (đứng bên trái) kiểm tra hiện tượng thấm dột tại cầu VD09B

Ảnh: HIỂN CỪ Nhà thầu đang huy động nhân lực tiến hành xử lý việc thấm dột tại cầu VD09B

Theo quan sát của PV Thanh Niên, dù mới thông xe gần 2 tháng nhưng mặt đường trên cầu VD09B đã xuất hiện tình trạng bong tróc.



Ảnh: HIỂN CỪ Mặt đường trên cầu VD09B đã xảy ra bong tróc

Ảnh: HIỂN CỪ Một số tuyến đường dân sinh chui qua các cầu trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua H.Bình Sơn vẫn còn ngổn ngang bùn đất, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

Gói thầu A3 của tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài 10,6 km do nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) thi công. Tổng giá trị gói thầu này khoảng 1.360 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB), do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) làm chủ đầu tư.

Trong quá trình thi công gói thầu này, ông Phạm Tấn Lực (59 tuổi), một người dân ở thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung (H.Bình Sơn), suốt 4 năm qua, đã bỏ công điều tra, thu thập chứng cứ tố cáo sai phạm của nhà thầu song nhiều vấn đề vẫn chưa các cơ quan chức trách làm sáng tỏ.