'CDC Hà Nội đã nâng giá gấp 3 lần khi mua máy xét nghiệm Covid-19'

Trả lời câu hỏi về vụ việc xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, ngày 22.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại CDC Hà Nội, đồng thời khởi tố 8 bị can, bắt 7 bị can, 1 bị can được tại ngoại.