Cha dượng đánh, dí thuốc lá vào người em bé 7 tuổi, con riêng của vợ 'hờ'

Ngày 19.8, TAND Q.12 xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Quốc Việt (37 tuổi, ngụ Q.12) 8 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” ; đồng thời bị bồi thường cho phía bị hại 30 triệu đồng. Trong vụ án này, bị hại là bé C. (7 tuổi).

Tại tòa, bị cáo Việt khai do mình bị nghiện nên không kiểm soát được hành vi. Bị cáo làm vậy chỉ nhằm mục đích dọa dẫm, dạy dỗ vì bé C. không chịu nghe lời bị cáo và đi vệ sinh không đúng chỗ.

Đồng thời, bị cáo Việt cũng thừa nhận tại tòa, đã dùng thuốc lá đang cháy và dùng tay ngắt nhéo vào bộ phận sinh dục của bé C. Bị cáo Việt thừa nhận mình đã sai khi hành động như vậy, 1 phần cũng do bị nghiện ma túy

HĐXX nhận định, bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng, hành vi của bị cáo nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của bị hại là trẻ em, không có khả năng tự vệ. Bị cáo đã từng có tiền án, nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

Theo cáo trạng, Hà Quốc Việt và chị D. chung sống như vợ chồng, không đăng ký kết hôn tại nhà trọ tại Q.12. Chị D. có con riêng là bé C. (7 tuổi). Ban đầu, chị D. gửi bé C. ở nhà ông H. (cha dượng chị D.) ở Trà Vinh. Đến tháng 8.2019, bé C. chuyển lên sống chung với chị D.

Khoảng 8 giờ ngày 24.10.2019, khi ông H. đang ở nhà thì có một thanh niên tên Mạnh (chưa rõ lai lịch) chở bé C. về giao cho ông H. Sau khi nhận bé C., ông H. kiểm tra thấy cơ thể bé C. có nhiều thương tích và nhiều vết bầm, tai và môi bị rách, bộ phận sinh dục có nhiều vết thương hình tròn,…

Ông H. hỏi thì bé C. kể đã bị Việt dùng cây đánh, dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào người. Sau đó, ngày 28.10.2019, ông H. đến cơ quan công an trình báo.

Qua làm việc, Việt khai nhận, khoảng tháng 8.2019, chị D. có đưa bé C. sống chung tại nhà trọ của cả hai. Tại đây, cha dượng nhiều lần dùng cây gỗ đánh bé C. với lý do bé C. ngủ rồi tiểu trên nệm. Ngoài ra, Việt còn dùng tay, chân đánh vào mặt bé C. Về vết thương bỏng da ở vùng ngực của bé C., Việt khai do mình vứt tàn thuốc đang cháy trúng vào áo bé C.