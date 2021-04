Chấn chỉnh việc bàn giao, chụp ảnh vắc xin Covid-19 ở Bình Thuận

Có ảnh hưởng đến chất lượng vắc xin Covid-19?

Liệu vắc xin khi đưa ra khỏi môi trường bảo quản để bàn giao, chụp ảnh trong môi trường tự nhiên thì có bị ảnh hưởng đến chất lượng?

Bác sĩ Võ Văn Hạnh cho biết theo quy định, vắc xin được bảo quản trong nhiệt độ dưới 8 độ C. Trong khi vắc xin lấy ra khỏi xe đông lạnh với nhiệt độ 2 độ C trong vòng 2 phút thì chưa kịp tăng nhiệt độ. Do vậy, không có chuyện ảnh hưởng chất lượng vắc xin!

Đại diện Chương trình tiêm chủng Quốc gia, cũng cho rằng vắc xin không phải ra ngoài nhiệt độ bình thường là hỏng ngay. Mặc dù vắc xin này thì chưa có nghiên cứu về vấn đề này, nhưng dựa vào các loại vắc xin hiện nay đang có, hầu hết đều có tính bền vững môi trường, trong khoảng thời gian ngắn nhất định.