Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời 'Hồ Duy Hải có oan hay không'

Sau khi Chánh án giải trình, đại biểu Trương Văn Nọ (đại biểu Quốc hội tỉnh Long An) cũng lên tiếng về vụ án. Theo đại biểu, sau phiên giám đốc thẩm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An chưa nhận được phản ánh, ý kiến nào của nhân dân, cử tri gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An cũng đã tổ chức tiếp xúc cử tri trên 15 huyện, thị, thành phố toàn tỉnh Long An. Đến thời điểm này, không có một ý kiến nào của bà con cử tri liên quan đến vụ án này. "Tôi xin báo cáo thêm để đại biểu Quốc hội nắm tình hình ý kiến của bà con cử tri trên địa bàn tỉnh Long An", đại biểu Nọ cho biết (Lê Hiệp ghi)