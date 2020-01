Bà Rịa - Vũng Tàu: Xịt hơi cay khống chế nghi can chém trung úy công an thủng bụng

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi chém thủng bụng trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa, nghi can Hoàng trốn khỏi hiện trường, chạy về trốn trong nhà mẹ ruột của mình.

Khi lực lượng công an đến nhà mẹ của Hoàng vận động nghi can ra đầu thú, mẹ của Hoàng đã ngăn cản, không cho cơ quan công an làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, các ban ngành đoàn thể địa phương đến nhà mẹ ruột của Hoàng để đề nghị bà hợp tác, vận động Hoàng ra đầu thú.

Tuy nhiên, do mẹ Hoàng vẫn bất hợp tác, lực lượng chức năng đã yêu cầu bà ra khỏi nhà, đồng thời dùng hơi cay khống chế Hoàng. Hoàng đã manh động dùng rựa, mã tấu chống đối lại lực lượng công an , nhưng sau đó nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ.

Trước đó, sáng 20.1, do nghi ngờ Hoàng là người đã trộm một cây mai của nhà dân ở TT.Ngãi Giao nên trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa được lãnh đạo Công an TT.Ngãi Giao cử đến nhà Hoàng để mời lên trụ sở công an làm việc.

Bất ngờ, Hoàng dùng mã tấu chém ngang bụng trung úy công an Nguyễn Đắc Nghĩa làm thủng ruột nạn nhân.