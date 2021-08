Cháy nhà trong khu phố cổ Hội An, thiệt hại tiền tỉ

Chiều 8.8, UBND P.Minh An (TP.Hội An) cho biết đã thống kê thiệt hại sau vụ một căn nhà trong khu phố cổ Hội An vừa bốc cháy trong đêm. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản ước tính thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng, rất may không gây thiệt hại về người.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 7.8, ngôi nhà nằm ở đường Tiểu Lan do ông H.V.N (P.Minh An) làm chủ đã xảy ra vụ hỏa hoạn . Khi phát hiện đám cháy, người dân hô hoán chữa cháy, đồng thời báo cho lực lượng dân quân và công an P.Minh An.

Nhận được tin báo, các lực lượng trên đã có mặt vận hành hệ thống chữa cháy mới đầu tư trong khu phố cổ, với 3 họng nước lớn, xả nước mạnh để khống chế đám cháy.

Ngoài ra, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ bắc Quảng Nam (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam) cũng huy động 1 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ đến hiện trường tham gia dập lửa. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế, lửa không lan rộng ra các ngôi nhà liền kề.

Ông H.V.N, chủ căn nhà, cho biết đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn giàn gỗ, nhiều vật dụng, một số rui mè cùng nhiều tài sản khác mà gia đình ông đang dự tính dùng để phục dựng ngôi nhà trong thời gian đến.

Nguyên nhân vụ cháy nhà trong khu phố cổ Hội An đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.