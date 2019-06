Cháy rừng ở Hà Tĩnh bùng phát trở lại, huy động 500 người dập lửa

Vào 5 giờ sáng nay, 29.6, khu rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 92, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bất ngờ bùng phát trở lại sau gần 5 giờ được tạm thời khống chế. Đám cháy hiện đang bùng cháy dữ dội, trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Trực tiếp có mặt để chỉ đạo chữa cháy , ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, chính quyền địa phương đã huy động hơn 500 người gồm công an, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, kiểm lâm và người dân mang theo dụng cụ vào rừng dập lửa.

Lực lượng chữa cháy đang căng mình dập lửa Ảnh Phạm Đức

“Do thảm thực bì dày cộng với thời tiết nắng nóng và gió Lào thổi mạnh nên không thể dùng nước để dập tắt đám cháy. Chúng tôi đã yêu cầu toàn bộ người tham gia chữa cháy rừng cùng nhau phát đường băng để cô lập đám cháy, ngăn lửa lan sang khu vực khác”, ông Hưng nói.

Do thảm thực bì dày và thời tiết nắng gắt nên gây khó khăn cho công tác dập lửa Ảnh Phạm Đức

Theo ông Hưng, khu vực phát lửa trở lại có đoạn rất gần Cửa hàng xăng dầu Gia Lách của Công ty xăng dầu Hà Tĩnh (đóng tại tổ dân phố 1, thị Trấn Xuân An) nên vô cùng nguy hiểm. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng phối hợp với cửa hàng xăng dầu đã di chuyển toàn bộ tài sản ra ngoài. Đồng thời, nhiều xe tải chở cát cũng được huy động đến để đổ lấp kín bể chứa xăng.

Nhân viên cây xăng dầu gần cánh rừng bị cháy đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn lửa lan vào Ảnh Phạm Đức

Ông Hưng cho biết thêm, hiện Công an huyện Nghi Xuân đang tạm giữ 1 nghi phạm nghi có liên quan đến vụ cháy rừng nói trên.

Đến 10 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn đang tiếp tục lan rộng thêm. Đoàn viên thanh niên huyện Nghi Xuân cũng đang được huy động mang nước uống đưa lên rừng để tiếp nước cho lực lượng chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy tỏ ra mệt mỏi vì căng mình suốt nhiều giờ để chữa cháy rừng Ảnh Phạm Đức

Theo ghi nhận của Thanh Niên, do phải tham gia dập lửa từ chiều qua cho đến sáng nay, nên hầu hết các lực lượng đã tỏ ra rất mệt mỏi. Tuy nhiên, họ vẫn đang căng sức để ngăn không cho đám cháy lan vào khu dân cư.

Đoàn viên thanh niên tiếp nước cho lực lượng chữa cháy Ảnh Phạm Đức

Như Thanh Niên đã thông tin, đám cháy này xảy ra vào 13 giờ chiều ngày 28.6. Từ chiều qua, chính quyền và các lực lượng chức năng của huyện Nghi Xuân đã huy động hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, Tiểu đoàn Đặc công D31 (Bộ Tư lệnh Quân khu 4), quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, đội PCCC Công an huyện Nghi Xuân và người dân địa phương dập lửa.

Đến khoảng 0 giờ sáng nay, ngọn lửa mới cơ bản khống chế. Tuy nhiên, đến 5 giờ sáng nay, đám cháy đã bùng phát trở lại. Để bảo đảm an toàn cho người dân, chiều tối qua, các lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán hơn 80 hộ dân ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An sống gần rừng phòng hộ đến nơi an toàn.

Trong ngày 28.6, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn xảy ra 4 vụ cháy rừng khác tại 2 huyện Can Lộc và Hương Sơn.