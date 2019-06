Hơn 1.000 người căng mình dập tắt vụ cháy rừng dữ dội ở Hà Tĩnh

Tối nay, 28.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên và cho biết hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, Tiểu đoàn Đặc công D31 (Bộ Tư lệnh Quân khu 4), quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, đội PCCC Công an huyện Nghi Xuân và người dân địa phương vẫn đang tích dập tắt đám cháy xảy ra tại rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 92, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.