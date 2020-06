Cháy tại cây xăng ở An Giang, 1 người chết: Do tuột vòi bơm xăng

Công an H.Tri Tôn (An Giang) xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại cây xăng trên địa bàn xã Vĩnh Gia khiến 1 người chết, 2 người bị bỏng nặng là do tuột vòi bơm xăng.

Hiện trường vụ cháy tại khu vực cây xăng ở Vĩnh Gia, Tri Tôn, An Giang - Ảnh: CTV Ảnh: CTV Hiện trường vụ cháy tại khu vực cây xăng ở Vĩnh Gia, Tri Tôn, An Giang