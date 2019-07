Cháy tàu cá trên biển, 9 ngư dân được cứu sống

Ngày 4.7, trung tá Hoàng Văn Viễn, Chính trị viên Đồn biên phòng Hải An (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị), cho biết khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tàu cá số hiệu QNG 92296 TS do ông Nguyễn In (ngụ Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trong lúc đang đánh bắt cách bờ biển thôn Trung An (thuộc xã Hải Khê, H.Hải Lăng, Quảng Trị) khoảng 5 hải lý thì bất ngờ bốc cháy . Lúc này trên tàu có 9 thuyền viên.