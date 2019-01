Cháy tàu chở dầu có 25 người Việt trên vùng biển Hồng Kông: Chưa tìm thấy 2 thuyền viên mất tích

Danh sách 25 thuyền viên trên tàu Aulac Fortune khi xảy ra vụ cháy tàu 1. Nguyen Cong Cuong, quê Hải Phòng, sinh ngày 13.12.1972 2. Phạm Ba Bach, quê Thái Bình, sinh ngày 19.6.1982 3. Dong Xuan Vu, quê Đồng Nai, sinh ngày 3.12.1991 4. Nguyen Huu Thuy, quê Thanh Hóa, sinh ngày 27.7.1979 5. Phung Nguyen Thang, quê Hải Phòng, sinh ngày 14.4.1962 6. Tran Cong Ly, quê TP.HCM, sinh ngày 23-11-1971 7. Vu Tien Anh, quê Hưng Yên, sinh ngày 3.9.1983 8. Lê Thai Hoang, quê TP.HCM, sinh ngày 12.11.1984 9. Hoang Van Thang, quê Hải Dương , sinh ngày 2.2.1981 10. Ngo Duc Toan, quê Hải Phòng, sinh ngày 13.9.1972 11. Nguyen Van Cong, quê Bến Tre, sinh ngày 20.12.1984 12. Hoang Trong Manh, quê Thái Bình, sinh ngày 28.10.1994 13. Vo Thanh Trung, quê Vĩnh Long, sinh ngày 10.6.1984 14. Pham Huu Ngoc, quê Quảng Bình, sinh ngày 3.10.1994 15. Phan Duy Them, quê Thái Bình, sinh ngày 1.3.1988 16. Pham Quoc Thieu, quê Hà Nội, sinh ngày 7.7.1964 17. Pham The Dung, quê TP.HCM, sinh ngày 12.8.1961 18. Le Thanh Nam, quê Hải Phòng, sinh ngày 6.5.1980 19. Pham Duy Huong, quê Hải Phòng, sinh ngày 1.12-.1987 20. Tran Hoang Phong, quê Nghệ An, sinh ngày 24-.10.1986 21. Nguyen Van Loc, quê Hà Nội, sinh ngày 1.4.1962 22. Ngo Van Phuong, quê Nam Định, sinh ngày 12.9.1964 23. Nguyen Huu Nam, que Nghệ An, sinh ngày 16.3.1975 24. Pham Van Hai, quê Hải Phòng, sinh ngày 1.5.1985 25. Bui Thanh Hai, quê Quảng Bình, sinh ngày 25.10.1983