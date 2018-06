Cháy túi ở casino, cướp xe ôm để lấy tiền đánh bạc

Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Biên, ông Trịnh Văn Chờ (47 tuổi, ngụ xã Phước Chỉ, H.Trảng Bàng) hành nghề chạy xe ôm ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài, H.Bến Cầu.



Chiều 31.5, ông Chờ được Tùng thuê chở đến xã Thạnh Bình, H.Tân Biên với giá 350.000 đồng. Khi đi đến đường đất đỏ thuộc ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình, H.Tân Biên thì trời tối. Lúc này, ông Chờ bất ngờ bị Tùng ngồi phía sau dùng dây siết cổ để cướp xe

Trong lúc nguy cấp, ông Chờ thắng xe gấp khiến cả hai cùng bị té xuống đường, ông Chờ bỏ chạy và truy hô cướp, Tùng cũng bỏ chạy thoát thân.

Sau khi chạy thoát, ông Chờ đến Công an xã Thạnh Bình trình báo sự việc. Công an xã Thạnh Bình phối hợp Công an H.Tân Biên đến hiện trường điều tra, thu thập chứng cứ.



Từ lời khai của ông Chờ, Công an H.Tân Biên đã bố trí lực lượng nhiều nơi truy tìm hung thủ. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, Công an H.Tân Biên xác định kẻ gây ra vụ cướp xe ôm và nhanh chóng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai vào sáng 31.5, Tùng điều khiển xe máy đi từ Bến Tre đến cửa khẩu Mộc Bài để qua Campuchia thế chấp xe máy lấy tiền vào casino đánh bạc . Đến 16 giờ cùng ngày, Tùng thua sạch tiền nên ra về và nảy sinh ý định sẽ đi cướp xe của những người chạy xe ôm để bán lấy tiền để đánh bạc “gỡ gạc” lại.

Khi vừa về đến cửa khẩu Mộc Bài, Tùng thuê ông Chờ chở về H.Tân Biên và ra ra tay cướp xe nhưng bất thành.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.