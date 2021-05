Chi 12.100 tỉ đồng mua vắc xin Covid-19

Thêm 131 bệnh nhân lây nhiễm trong nước Ngày 21.5, Bộ Y tế thông báo 132 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Vĩnh Long; 131 ca mắc do lây nhiễm trong nước, ghi nhận tại 6 tỉnh, thành (Bắc Giang 99 ca; Bắc Ninh 14 ca; Hải Dương 3 ca; Điện Biên 7 ca; Hưng Yên, Đà Nẵng và BV K đóng tại TP.Hà Nội, mỗi nơi 2 ca; Lạng Sơn và Hà Nội mỗi nơi 1 ca). Cùng ngày, Bộ Y tế thông báo 2 ca mắc Covid-19 tử vong. Trong đó, BN 3028 (nữ, 70 tuổi) có chẩn đoán tử vong: sốc nhiễm khuẩn, nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân (BN) tăng huyết áp, đái tháo đường, di chứng tai biến mạch máu não. BN 3653 (nữ, 89 tuổi) có chẩn đoán tử vong: viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng, suy hô hấp tiến triển nặng, sốc nhiễm khuẩn không hồi phục trên BN lão suy, suy tim. Đây là ca thứ 40 và 41 tử vong liên quan Covid-19 tại Việt Nam từ đầu dịch. Covid-19 gây bệnh nặng trên người trẻ Theo Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, chủng SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 hiện nay được đánh giá lây lan mạnh và gây ra nhiều biến chứng nặng, không chỉ những người có nhiều bệnh nền mà khiến nhiều người trẻ cũng gặp phải những diễn biến nặng. Điển hình như BN 3207 (37 tuổi) được chuyển từ BV đa khoa tỉnh Bắc Ninh lên BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 18.5, với tình trạng suy hô hấp tăng dần lên, đang được can thiệp ECMO ; hiện tình trạng phổi đông đặc. Một BN 37 tuổi khác là bác sĩ, không có bệnh nền nhưng diễn biến khá nặng, đang phải thở máy. Liên Châu - Lê Hảo